Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак, подчеркнув, что Украина сегодня имеет возможности поражать западных военных своими возможностями. Также Владимир Зеленский отметил, что более 10 стран обратились к Украине о помощи противодействия иранским "Шахедам", ведь украинские бойцы имеют уникальный опыт, в частности, средства перехвата таких дронов и комплексную систему защиты от ударных БПЛА.

Смотрите также Зеленский прокомментировал слова Трампа, что помощь Украине с дронами – не нужна

Как западные партнеры пересмотрели свое отношение к военных способностей Украины?

Украинские военные, что вместе с эстонскими участвовали в учениях НАТО в Балтийском регионе, продемонстрировали впечатляющие возможности по противовоздушной обороне и беспилотных систем.

Сак отметил, что когда группа украинских операторов дронов смогла вывести из строя несколько бригад армии НАТО во время учений в Эстонии, это произвело сильное впечатление на западных партнеров.

Генералы США и стран НАТО, которые присутствовали на этих учениях, не могли понять, как такое вообще возможно. Для них это стало шоком,

– подчеркнул он.

Поэтому сегодня очень важен обмен опытом, который происходит между Украиной и ее союзниками. Страны Европы, США смотрят на то, что происходит в Украине, и, по словам бывшего советника министра обороны Украины, меняют свой подход к оборонным расходам.

Стоит знать. Украинские военные во время учений Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. В 412 бригаде Nemesis и 427 бригаде Rarog, которые входили в состав украинской команды, рассказали, что выполняли задачи по поражению сил условного противника, минирование логистических маршрутов и доставки грузов дружественным подразделениям. Украинские военные разгромили наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА. Эти учения продемонстрировали, что, по словам наших защитников, реалии современной войны диктуют новые правила, к которым западные партнеры не готовы.

"Они понимают, что победителем в современной войне становится не та страна, которая имеет больше истребителей на военных аэродромах или больше танков на складах. Победитель в современной войне – страна, способна использовать асимметричную войну. И именно в этом Украина является сильной", – подчеркнул он.

Украина сейчас задает в этом смысле тренды, ведь асимметричная война означает гибкость, скорость, способность придумывать новые решения. Цикл инновации, по его мнению, значительно ускорился. Поэтому европейские государства будут пересматривать свои расходы на производство танков, подводных лодок, самолетов, а концентрироваться на средствах противодействия дронам, ища дешевые решения.

Украина сегодня занимает важное место в системе мировой оборонной промышленности. И учения в Эстонии продемонстрировали, что опыт наших военных бесценен и пользуется огромным спросом в странах НАТО. Поэтому это делает Украину членом НАТО де-факто,

– отметил Юрий Сак.

Более того, страны НАТО обращаются к Украине, которая не является членом Альянса, за советами.

"Это очень естественно и логично. На сегодня нет других стран, которые бы имели опыт войны такой интенсивности. Поэтому рано или поздно западные партнеры пришли бы к нам за советом и поддержкой. В начале войны мы просили партнеров прислать нам хоть какое-то оружие, а теперь мы стали их союзниками в построении глобальной архитектуры безопасности", – уверен экс-советник министра обороны Украины.

Он добавил, что Киев же не просто получатель западной поддержки, средств и военной техники. Эта война сделала его действительно мощным игроком на глобальном рынке оборонной продукции.

Что известно о военной помощи Украины другим странам?