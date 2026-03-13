Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл, сообщает Bloomberg.

Читайте также Американцев пугают "Шахедами": военные эксперты сказали, решится ли Иран атаковать США

Какие дроны используют США?

По словам Дрисколла, дроны Merops, оснащенные элементами искусственного интеллекта, были доставлены в регион в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Эти беспилотники разработал оборонный проект Project Eagle, который поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, а в 2024 году их передали Украине.

Стоимость одного дрона Merops составляет примерно 14 – 15 тысяч долларов, однако, по словам Дрисколла, при больших заказах она может снизиться до 3 – 5 тысяч долларов за один перехватчик. Это дешевле иранских "Шахэдов", которые стоят не менее 20 тысяч долларов и активно используются против США и их союзников в регионе.

Мы фактически находимся в более выгодной части ценовой кривой. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который нам удается сбить, они теряют значительную сумму денег,

– объяснил Дрисколл.

Использование оружия, испытанного во время войны в Украине, происходит несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтону якобы не нужна помощь Украины в борьбе с иранскими беспилотниками.

Нет, нам не нужна их помощь в обороне от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас на самом деле лучшие дроны в мире,

– сказал Трамп.

В Bloomberg отметили, что более широкое использование Merops может изменить подход США и Израиля к противодействию атакам, ведь до сих пор они вынуждены полагаться на системы Patriot и THAAD, ракеты которых могут стоить более 4 миллионов долларов.

США также поставляют в регион другие средства борьбы с беспилотниками, в частности дрон-перехватчик Coyote компании RTX Corp.

Как Украина помогает в противодействии "Шахедам"?