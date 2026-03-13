Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл, сообщает Bloomberg.
Читайте также Американцев пугают "Шахедами": военные эксперты сказали, решится ли Иран атаковать США
Какие дроны используют США?
По словам Дрисколла, дроны Merops, оснащенные элементами искусственного интеллекта, были доставлены в регион в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.
Эти беспилотники разработал оборонный проект Project Eagle, который поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, а в 2024 году их передали Украине.
Стоимость одного дрона Merops составляет примерно 14 – 15 тысяч долларов, однако, по словам Дрисколла, при больших заказах она может снизиться до 3 – 5 тысяч долларов за один перехватчик. Это дешевле иранских "Шахэдов", которые стоят не менее 20 тысяч долларов и активно используются против США и их союзников в регионе.
Мы фактически находимся в более выгодной части ценовой кривой. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который нам удается сбить, они теряют значительную сумму денег,
– объяснил Дрисколл.
Использование оружия, испытанного во время войны в Украине, происходит несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтону якобы не нужна помощь Украины в борьбе с иранскими беспилотниками.
Нет, нам не нужна их помощь в обороне от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас на самом деле лучшие дроны в мире,
– сказал Трамп.
В Bloomberg отметили, что более широкое использование Merops может изменить подход США и Израиля к противодействию атакам, ведь до сих пор они вынуждены полагаться на системы Patriot и THAAD, ракеты которых могут стоить более 4 миллионов долларов.
США также поставляют в регион другие средства борьбы с беспилотниками, в частности дрон-перехватчик Coyote компании RTX Corp.
Как Украина помогает в противодействии "Шахедам"?
13 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина получила более 10 обращений от стран мира о поддержке в защите от иранских "Шахедов". По его словам, вопрос совместной защиты от дроновых атак планируют обсуждать с международными лидерами.
Известно также, что украинские компании уже поставляют дроны-перехватчики в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. На Ближний Восток поехали и команды для их управления.
Тем временем президент США Дональд Трамп отклонил предложение Украины о помощи с защитой от иранских беспилотников на фоне обострения на Ближнем Востоке.