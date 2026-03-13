Атака по территории США могла происходить еще до начала ударов американцев по Ирану. Военные эксперты и политологи специально для 24 Канала разобрали, есть ли реальная угроза для США и Европы и чем такие потенциальные удары обернутся для Тегерана.

Важно Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский заметил, что американцы просто ищут пути затянуть войну против Ирана. У американцев получается не все из того, что они задумали во время атак против Ирана. Получается парадокс, ведь США якобы затопили все иранские корабли, но один из них якобы вышел в открытое море.

Теперь он пройдет половину земного шара и отстреляется по Калифорнии. Возможно, вообще шла речь, что это будет китайский сухогруз под иранским флагом с контейнерами под "Шахеды" и проведет такую атаку. Впрочем мы не психиатры, чтобы разбираться, что в голове американцев. Здесь напрашивается простой вывод – война на Ближнем Востоке затянется,
– отметил эксперт по вооружениям Defence Express.

По его словам, именно под это готовится информационная база. Даже глава Пентагона Гегсет сделал промах в информационном сообщении, мол, даже несмотря на потери американцы все равно идут вперед. Похоже, что в администрации США не было никакого плана, иначе была бы четкая постановка задач. Под это сразу бы выбралось вооружение, а не происходило потенциальное наращивание конфликта, как это есть сейчас.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы", военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал, что вряд ли "Шахеды" могут долететь до Калифорнии с территории Ирана. Однако есть очень много технологий того, как можно запустить дроны. Например, из контейнеров на контейнеровозах. Впрочем Трамп очевидно не занимается такими вещами, и даже он, вероятно, и не думает о том, что это возможно.

"Впрочем Трамп может объявить военное положение на какой-то части территории США из-за иранской угрозы. Поэтому залет "Шахедов" на территорию США может идеально уложиться в такой потенциальный план Трампа. Если это произойдет как можно ближе к выборам, если у республиканцев, представителей MAGA будет критическое состояние, то это позволит Трампу развернуть ситуацию на 180 градусов", – отметил эксперт по международной безопасности.

Он продолжил, что в таком случае он может отменить выборы, аргументируя это безопасностью граждан США, недопущением второго Перл Харбора и тому подобное. А что будет потом, то уже вопрос будущего, поскольку Трамп уже заявлял, что США могут воевать с Ираном сколько угодно. Такой сценарий выглядит реальным, ведь во время одной из встреч с Зеленским Трамп очень интересовался, почему Украина не может провести выборы.

Политолог Олег Саакян вместо этого высказал мнение, что Иран способен атаковать Европу. Сейчас режим, который поставлял России оружие для войны против Украины, который сбил украинский самолет, говорит о том, что Европа проявляет равнодушие. Уровень цинизма этого заявления зашкаливает. Впрочем иранский режим хочет напугать, поднять ставки и показать, что война может расползаться дальше на территорию Европы.

Я не думаю, что эта пугалка будет сейчас эффективной, тем более, если Иран так хочет давить на США. По этой войне позиция Европы четкая. Она не солидарна с США. Поэтому обвинения в адрес Европы – это просто внутренняя иранская пропаганда. Это делается для того, чтобы показать, мол, Иран воюет со всеми. Да, у иранцев есть ракеты, которые могут достать до европейского континента, и теоретически они могут ударить,
– подчеркнул политолог.

Впрочем, он добавил, что практического смысла в этом нет никакого. После первого подобного удара европейские страны войдут в войну. Тогда при таких условиях у иранского режима нет никакого шанса выйти без поражения из этой войны. Ничего хорошего спикерам режима, которые выходят с такими заявлениями, не светит. Они сами понимают, что это лишь слова, и такими они и останутся.

