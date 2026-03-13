Про це заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Американців лякають "Шахедами": військові експерти сказали, чи наважиться Іран атакувати США

Які дрони використовують США?

За словами Дрісколла, дрони Merops, оснащені елементами штучного інтелекту, були доставлені в регіон протягом п'яти днів після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Ці безпілотники розробив оборонний проєкт Project Eagle, який підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, а у 2024 році їх передали Україні.

Вартість одного дрона Merops становить приблизно 14 – 15 тисяч доларів, однак, за словами Дрісколла, при великих замовленнях вона може знизитися до 3 – 5 тисяч доларів за один перехоплювач. Це дешевше за іранські "Шахеди", які коштують щонайменше 20 тисяч доларів і активно використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

Ми фактично знаходимося у вигіднішій частині цінової кривої. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який нам вдається збити, вони втрачають значну суму грошей,

– пояснив Дрісколл.

Використання зброї, випробуваної під час війни в Україні, відбувається попри те, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтону нібито не потрібна допомога України у боротьбі з іранськими безпілотниками.

Ні, нам не потрібна їхня допомога в обороні від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас насправді найкращі дрони у світі,

– сказав Трамп.

У Bloomberg зазначили, що ширше використання Merops може змінити підхід США та Ізраїлю до протидії атакам, адже досі вони змушені покладатися на системи Patriot і THAAD, ракети яких можуть коштувати понад 4 мільйони доларів.

США також постачають у регіон інші засоби боротьби з безпілотниками, зокрема дрон-перехоплювач Coyote компанії RTX Corp.

Як Україна допомагає у протидії "Шахедам"?