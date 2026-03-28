Про це Армін Паппергер сказав у розмові з журналістом Саймоном Шустером для The Atlantic.
Чому гендиректор Rheinmetall розкритикував українські дрони?
Журналіст побував на одному із заводів компанії в німецькому Унтерлюссі та поспілкувався з Паппергером. Під час розмови Шустер запитав про українські дрони, які активно використовують для знищення важкої бронетехніки – ключового сегмента бізнесу Rheinmetall. У відповідь глава компанії поставився до цього скептично.
Це просто гра з "Лего". Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: "Вау!" – і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall,
– сказав він.
Коли журналіст зауважив, що Україна нині виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократична країна, і поцікавився, як це може вплинути на бізнес компанії, Паппергер відреагував різко.
У відповідь на приклади українських виробників, зокрема Fire Point – виробника дронів FP-1, FP-2 та ракет "Фламінго" – та Skyfall, яка виробляє важкі бомбери Vampire, гендиректор Rheinmetall висловився ще жорсткіше.
"Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", – заявив він.
Також, на думку Паппергера, Україна навряд чи зможе постачати свої дрони країнам НАТО. Оскільки для цього потрібні ліцензії Альянсу, отримати які буде складно через бюрократичні процедури та позицію західних регуляторів.
Чому українські ракета та дрони насправді гарна зброя?
У своєму матеріалі Саймон Шустер наголошує, що всього за кілька сотень доларів українські дрони можуть завдати серйозної шкоди ворожій військовій техніці вартістю у мільйони доларів. Тому це серйозний виклик для великих європейських військових конгломерацій.
Ерік Шмідт, колишній генеральний директор Google, інвестував в українських виробників безпілотників і вважає, що українці одного дня зможуть перевершити своїх західних колег на ринку озброєнь.
Зацікавленість до української зброї також зросла після початку війни на Близькому Сході, коли партнерам знадобився досвід нашої держави у збиванні дешевих іранських "Шахедів". Українськими перехоплювачами різними каналами цікавилися понад 10 країн регіону, а також Сполучені Штати.
Японія розглядає можливість використання ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних спроможностей. Своєю чергою, Україна запропонувала Японії угоду з обміну оборонними технологіями.
Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів в етері 24 Каналу, що ключовою перевагою їхніх дронів є постійний цикл випробувань і швидка адаптація до потреб фронту. Команда щодня проводить щонайменше чотири тестові польоти, під час яких перевіряє нові навігаційні рішення, антени, двигуни та системи наведення.