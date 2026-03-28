Про це Армін Паппергер сказав у розмові з журналістом Саймоном Шустером для The Atlantic.

Чому гендиректор Rheinmetall розкритикував українські дрони?

Журналіст побував на одному із заводів компанії в німецькому Унтерлюссі та поспілкувався з Паппергером. Під час розмови Шустер запитав про українські дрони, які активно використовують для знищення важкої бронетехніки – ключового сегмента бізнесу Rheinmetall. У відповідь глава компанії поставився до цього скептично.

Це просто гра з "Лего". Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: "Вау!" – і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall,

– сказав він.

Коли журналіст зауважив, що Україна нині виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократична країна, і поцікавився, як це може вплинути на бізнес компанії, Паппергер відреагував різко.

У відповідь на приклади українських виробників, зокрема Fire Point – виробника дронів FP-1, FP-2 та ракет "Фламінго" – та Skyfall, яка виробляє важкі бомбери Vampire, гендиректор Rheinmetall висловився ще жорсткіше.

"Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", – заявив він.

Також, на думку Паппергера, Україна навряд чи зможе постачати свої дрони країнам НАТО. Оскільки для цього потрібні ліцензії Альянсу, отримати які буде складно через бюрократичні процедури та позицію західних регуляторів.

