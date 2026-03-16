Про це пише NBC News.

З якими запитами звернулись до Києва країни Близького Сходу?

Через конфлікт між США та Іраном на Близькому Сході Україна отримала чимало звернень щодо допомоги у протидії дронам.

Україна вже чотири роки поспіль протистоїть атакам іранських безпілотників, які запускає Росія, тоді як країни Перської затоки стикаються із цією загрозою лише останні три тижні.

Українські військові щоночі збивають більшість ворожих БпЛА не дорогими ракетами ППО, як це роблять країни Близького Сходу, а за допомогою значно дешевших та ефективних дронів-перехоплювачів. Ці технології вдосконалювались протягом чотирьох років війни із Росією.

Марко Кушнір, речник General Cherry, одного з провідних виробників безпілотників в Україні, заявив, що війна перетворила Україну на унікальну "екосистему" для тестування нових безпілотних технологій безпосередньо на полі бою. За його словами, зв'язок між виробниками та бійцями на фронті нині дуже швидкий. Виробники отримують відгук від бійців зранку, а вже ввечері повідомляють про готове рішення.

Речник зауважив, що нині у світі є лише дві країни, які знають як вести технологічну війну за допомогою безпілотників. "Це ми та Росія", – додав Кушнір.

Союзники України тепер це визнають, каже він.

Кушнір повідомив, що до компанії вже звертались приватні організації та уряди країн Близького Сходу з проханням про допомогу. За його словами, співпраця може передбачати не лише поставки дронів, а й створення необхідної інфраструктури. Мовиться про забезпечення акумуляторами, техобслуговування та передачу практичного досвіду їх застосування. Також компанія General Cherry готова швидко навчати військових користуватись цією технікою, враховуючи місцеві умови.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала понад 10 запитів від США та країн Близького Сходу і Європи щодо досвіду України у застосуванні перехоплювачів.

Йдеться не про участь в операціях. Ми не воюємо з Іраном. Йдеться про захист та ретельну, повну оцінку з нашого боку того, як протидіяти "Шахедам",

– сказав президент агентству Reuters.

Зеленський додав, що Україна може отримати натомість технології та фінансування.

Президент України не впевнений чи вдасться Києву та Вашингтону укласти угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Раніше, каже, американські посадовці не проявляли особливої зацікавленості, коли українська сторона влітку презентувала технології боротьби із дронами, перевірені на полі бою.

Однак, після початку конфлікту з Іраном і атак іранських безпілотників позиція США змінилась. "Американці раптом дуже зацікавилися", – додав Зеленський.

У інтерв'ю NBC News 14 березня президент Дональд Трамп заявив, що "США не потрібна допомога", додавши, що "остання людина, від якої Штатам потрібна допомога, це Зеленський".

Цього місяця понад 10 українських компаній, які працюють у сфері безпілотників та оборонних технологій, взяли участь у спеціальному "роуд-шоу" у США. Захід був запланований ще до початку війни з Іраном й мав на меті залучити американські інвестиції.

Під час візиту до Вашингтона посол України в США Ольга Стефанішина наголосила, що Київ нині прагне продемонструвати світові свої технологічні можливості у сфері оборони. За її словами, Україна може запропонувати не лише політичну підтримку, а й практичні рішення спрямовані на "негайний ефект".

Але на запитання, чи є зараз українці на Близькому Сході, які допомагають американським силам, Стефанішина відповіла неоднозначно: "Я не думаю, що хтось із нас зараз має право надавати цю інформацію безпосередньо".

Як Іран реагує на потенційну допомогу України?

Після інформації щодо ймовірної допомоги країнам Перської затоки, Європи чи США Іран почав відкрито погрожувати Україні.

Іранський депутат парламенту, голова Комісії національної безпеки Ебрагім Азізі заявив, що допомога Ізраїлю з підтримкою безпілотників робить "всю територію України легітимною та законною ціллю для Ірану".

Водночас у Москві називають співпрацю України із її союзниками та партнерами "питанням двосторонніх відносин". А речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це "піар-тренуванням" для українського лідера, де зазвичай Київ "благає" про зброю.