Об этом пишет NBC News.

С какими запросами обратились в Киев страны Ближнего Востока?

Из-за конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке Украина получила немало обращений о помощи в противодействии дронам.

Украина уже четыре года подряд противостоит атакам иранских беспилотников, которые запускает Россия, тогда как страны Персидского залива сталкиваются с этой угрозой только последние три недели.

Украинские военные каждую ночь сбивают большинство вражеских БпЛА не дорогими ракетами ПВО, как это делают страны Ближнего Востока, а с помощью значительно более дешевых и эффективных дронов-перехватчиков. Эти технологии совершенствовались в течение четырех лет войны с Россией.

Марко Кушнир, представитель General Cherry, одного из ведущих производителей беспилотников в Украине, заявил, что война превратила Украину в уникальную "экосистему" для тестирования новых беспилотных технологий непосредственно на поле боя. По его словам, связь между производителями и бойцами на фронте сейчас очень быстрая. Производители получают отклик от бойцов утром, а уже вечером сообщают о готовом решении.

Представитель отметил, что сейчас в мире есть только две страны, которые знают как вести технологическую войну с помощью беспилотников. "Это мы и Россия", – добавил Кушнир.

Союзники Украины теперь это признают, говорит он.

Кушнир сообщил, что в компанию уже обращались частные организации и правительства стран Ближнего Востока с просьбой о помощи. По его словам, сотрудничество может предусматривать не только поставки дронов, но и создание необходимой инфраструктуры. Говорится об обеспечении аккумуляторами, техобслуживания и передачу практического опыта их применения. Также компания General Cherry готова быстро обучать военных пользоваться этой техникой, учитывая местные условия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила более 10 запросов от США и стран Ближнего Востока и Европы по опыту Украины в применении перехватчиков.

Речь идет не об участии в операциях. Мы не воюем с Ираном. Речь идет о защите и тщательной, полной оценке с нашей стороны того, как противодействовать "Шахедам",

– сказал президент агентству Reuters.

Зеленский добавил, что Украина может получить взамен технологии и финансирование.

Президент Украины не уверен удастся ли Киеву и Вашингтону заключить соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Ранее, говорит, американские чиновники не проявляли особой заинтересованности, когда украинская сторона летом представила технологии борьбы с дронами, проверенные на поле боя.

Однако, после начала конфликта с Ираном и атак иранских беспилотников позиция США изменилась. "Американцы вдруг очень заинтересовались", – добавил Зеленский.

В интервью NBC News 14 марта президент Дональд Трамп заявил, что "США не нужна помощь", добавив, что "последний человек, от которого Штатам нужна помощь, это Зеленский".

В этом месяце более 10 украинских компаний, работающих в сфере беспилотников и оборонных технологий, приняли участие в специальном "роуд-шоу" в США. Мероприятие было запланировано еще до начала войны с Ираном и имело целью привлечь американские инвестиции.

Во время визита в Вашингтон посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что Киев сейчас стремится продемонстрировать миру свои технологические возможности в сфере обороны. По ее словам, Украина может предложить не только политическую поддержку, но и практические решения направлены на "немедленный эффект".

Но на вопрос, есть ли сейчас украинцы на Ближнем Востоке, которые помогают американским силам, Стефанишина ответила неоднозначно: "Я не думаю, что кто-то из нас сейчас имеет право предоставлять эту информацию непосредственно".

Как Иран реагирует на потенциальную помощь Украины?

После информации о вероятной помощи странам Персидского залива, Европы или США Иран начал открыто угрожать Украине.

Иранский депутат парламента, председатель Комиссии национальной безопасности Эбрагим Азизи заявил, что помощь Израиля с поддержкой беспилотников делает "всю территорию Украины легитимной и законной целью для Ирана".

В то же время в Москве называют сотрудничество Украины с ее союзниками и партнерами "вопросом двусторонних отношений". А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала это "пиар-тренировкой" для украинского лидера, где обычно Киев "умоляет" об оружии.