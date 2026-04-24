Об этом предупредил в разговоре с 24 Каналом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что стоит ориентироваться на то, что враг продолжит тактику массированных обстрелов.

Россия готовит массированную атаку

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул, что противник от тактики нанесения комбинированных ударов по украинским городам пока не отказывается. Однако он заверил, что Силы обороны Украины и Воздушные силы к этому готовы.

Важно, чтобы жители не игнорировали тревогу. Имея предупреждение о вероятности применения определенных вооружений со стороны России люди должны заранее спланировать свои действия и перейти в безопасное место,

– озвучил Коваленко.