Глава МВА Виталий Карабанов сообщил, что в городе было по меньшей мере четыре попадания БПЛА. Одно из них – в частный жилой дом.

Какие последствия удара по Балаклее?

В результате удара погибла 60-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Их доставили в больницу.

В Балаклее повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Спасатели ГСЧС ликвидировали три очага пожаров на разных локациях.

Жуткий удар по Балаклее / Фото ГСЧС

Заметим, что в 09:33 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в направлении Балаклеи.

Напомним, что в ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 107 дронами различных типов. Силы ПВО обезвредили 96 вражеских беспилотников.

