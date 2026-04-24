Очільник МВА Віталій Карабанов повідомив, що у місті було щонайменше чотири влучання БпЛА. Одне з них – у приватний житловий будинок.
Які наслідки удару по Балаклії?
Внаслідок удару загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні.
У Балаклії пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальний заклад і автомобілі.
Рятувальники ДСНС ліквідували три осередки пожеж на різних локаціях.
Моторошний удар по Балаклії / Фото ДСНС
Зауважимо, що о 09:33 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у напрямку Балаклії.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 107 дронами різних типів. Сили ППО знешкодили 96 ворожих безпілотників.
По яких ще містах вдарили окупанти?
Уночі російська армія атакувала Кривий Ріг "Шахедами", влучивши в об'єкт інфраструктури. Постраждали двоє чоловіків. 19-річний отримав осколкове поранення плеча, а 38-річний – акубаротравму.
Вранці ворог атакував Миколаївський район. 45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, а 68-річна – зазнала гострої реакції на стрес. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура в Одесі. Унаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждали 6 людей.
Зруйновані два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20, серед них – 2 дитини. Там постраждали 7 людей.
Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок. На жаль, 2 людини загинули, 1 – постраждала. Евакуйовані 16 мешканців з будівлі.