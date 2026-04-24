Очільник МВА Віталій Карабанов повідомив, що у місті було щонайменше чотири влучання БпЛА. Одне з них – у приватний житловий будинок.

Які наслідки удару по Балаклії?

Внаслідок удару загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні.

У Балаклії пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальний заклад і автомобілі.

Рятувальники ДСНС ліквідували три осередки пожеж на різних локаціях.

Моторошний удар по Балаклії / Фото ДСНС

Зауважимо, що о 09:33 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у напрямку Балаклії.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 107 дронами різних типів. Сили ППО знешкодили 96 ворожих безпілотників.

