Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, более 50 из 80 беспилотников, которые летели в Харьковской области, атаковали именно Богодухов и близлежащие села. Россияне выбивают гражданскую инфраструктуру.

Какова ситуация на Харьковщине?

По словам Черненко, оккупанты и раньше атаковали Богодухов. Но на этот раз они целенаправленно атакуют его уже четыре дня подряд.

Богодухов – не слишком большой город. Россияне атакуют по центру. Повреждены частные дома, банк, АЗС, административные здания, различные магазинчики и автостанция. Просто сплошной террор,

– рассказала Черненко.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне используют как "Шахеды", так и "Молнии" и другие беспилотники для атак. Дроны прилетают практически каждый час. Это существенно усложняет работу спасателей и энергетиков. Однако они все равно работают под постоянными обстрелами.

Людям трудно выйти даже на улицу. Враг атакует и гражданские автомобили. Вот такая массированная атака по Богодухову – это впервые. Будем анализировать. При этом линия фронта на этом направлении стабильная,

– отметил Синегубов.

Местные власти сообщают, что местные могут обратиться за помощью к благотворительным фондам, которые работают на местах. Также уже идет сотрудничество с военными относительно того, как эффективно противодействовать таким обстрелам.

