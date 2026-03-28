Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про досягнення "малої" ППО?

За лютий 2026 року Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу. Серед збитих БпЛА такі моделі як "Гербера", "Герань", "Шахед", "Zala", "Supercam" та інші.

В Міноборони зазначили, що це – поставлений "малою" ППО рекорд.

Україна створює комплексну модель захисту повітряного простору, яка поєднує різні типи засобів ППО. Такий підхід уже забезпечує результат і формує досвід, якого наразі не має жодна інша країна у світі,

– йдеться у повідомленні відомства.

Там також додали, що план передбачає ідентифікацію 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплення щонайменше 95% російських ракет і дронів.



"Мала" ППО поставила рекорд зі збиття ворожих дронів

Зазначимо, що нове командування "малої" ППО для швидкого реагування на загрози небу України очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Що відомо про українські дрони-перехоплювачі?