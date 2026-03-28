Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про досягнення "малої" ППО?
За лютий 2026 року Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу. Серед збитих БпЛА такі моделі як "Гербера", "Герань", "Шахед", "Zala", "Supercam" та інші.
В Міноборони зазначили, що це – поставлений "малою" ППО рекорд.
Україна створює комплексну модель захисту повітряного простору, яка поєднує різні типи засобів ППО. Такий підхід уже забезпечує результат і формує досвід, якого наразі не має жодна інша країна у світі,
– йдеться у повідомленні відомства.
Там також додали, що план передбачає ідентифікацію 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплення щонайменше 95% російських ракет і дронів.
"Мала" ППО поставила рекорд зі збиття ворожих дронів / Зображення Міноборони
Зазначимо, що нове командування "малої" ППО для швидкого реагування на загрози небу України очолив полковник Євгеній Хлєбніков.
Що відомо про українські дрони-перехоплювачі?
Дрони-перехоплювачі від компанії "Дикі Шершні" активно застосовують для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, демонструючи високу ефективність. Завдяки відносно низькій вартості та використанню технологій штучного інтелекту Україна може стати помітним експортером систем ППО.
Показово, що в НАТО зацікавилися українськими технологіями. Верховний головнокомандувач із трансформації об'єднаних сил Альянсу П'єр Вандьє зазначив, що дрони-перехоплювачі типу "hit-to-kill" є одними з найперспективніших рішень для європейських країн у протидії російським атакам.
Водночас Росія посилює свої безпілотні можливості, модернізуючи й накопичуючи дрони, які подекуди перевершують українські перехоплювачі. Ситуацію ускладнює дефіцит ракет до Patriot, оскільки значна частина їх постачань переорієнтована на Близький Схід.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що виходом може стати перехід на європейські системи SAMP/T та зосередження ударів на об'єктах виробництва ворожих дронів.