Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що може допомогти переорієнтація на європейську систему SAMP/T та зосередження на знищені виробничих комплексів російської балістики замість перехоплення кожної ракети.

Дивіться також: Понад 50 кілограмів вибухівки, – "Халк" розповів, на які типи дронів Росія зробила ставку

Нові дрони Росії: чи зможе Україна відповісти?

Росія розробила дрони-ракети, щось середнє між дроном та крилатою ракетою, зі швидкістю 500 – 600 кілометрів на годину, що є небезпечним для України, адже українські дрони-перехоплювачі розвивають швидкість лише 250 – 300 кілометрів на годину.

Наші дрони-перехоплювачі можуть стати неактуальними, якщо росіяни повністю перейдуть на цю систему. І нам доведеться розробляти щось нове з посиленим двигуном та батареєю. Сподіваюсь, що росіяни не зможуть масово виробляти цю технологію, бо вона значно дорожча,

– пояснив Ступак.

Однак технічні та фінансові можливості Росії зараз достатні. За різними оцінками, вона отримує від 1,2 до 6,5 мільярда доларів доходу на місяць, що дозволяє масштабувати виробництво реактивних дронів.

Як Україна може компенсувати дефіцит ракет до систем ППО?

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що нещодавно під час атаки ворога 7 ракет "Іскандер" та С-400, які атакували Україну, не вдалось збити.

На думку експерта, проблема полягає не лише у дефіциті ракет для систем ППО в Україні, але й у неспроможності виробництва компенсувати темп їх витрачання. Окрім того, на збиття впливає й обмежена зона покриття систем ППО на конкретних територіях.

Системи ППО не стоять на кожному подвір’ї та не можуть перекрити всю Україну – вони захищають конкретні місця та локації. Ракет для них стає все менше, а виробництво зорієнтоване на потреби Ізраїлю, Саудівської Аравії та інших монархій Перської затоки. Скільки з цього дістається Україні – невідомо. Проблема розподілу ракет – це політичне питання щодо черговості постачання,

– пояснив Ступак.

Експерт вважає, що є 2 рішення: перше – європейська система SAMP/T, розроблена французами та італійцями для перехоплення балістичних ракет може стати альтернативою американській системі. Друге – Україна атакує російські виробничі комплекси для створення балістичних ракет замість того, щоб перехоплювати кожну ракету, що призведе до певного балансу.

Що відомо про українські атаки по Росії?