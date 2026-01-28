Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про трансформацію "малої" ППО?

На завдання президента міністерство оборони змінює підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам.

Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів,

– каже Федоров.

Нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Під його керівництвом формується командування "малої" ППО – цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Ключове завдання полковника – побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба. Відомо, що Євгеній Хлєбніков – це офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО.

З перших днів повномасштабної війни Хлєбніков керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014 – 2015 роках – учасник боїв за Донецький аеропорт.

"Найближчим часом посилимо управління в кожному регіоні й продовжимо формувати сильну команду для розвитку "малої" ППО", – резюмував Федоров.

Він уточнив, що це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Водночас міністр оборони каже, що попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення.

