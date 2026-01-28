Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что известно о трансформации "малой" ПВО?

По заданию президента министерство обороны меняет подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам.

Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз. Для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков,

– говорит Федоров.

Недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. Под его руководством формируется командование "малой" ПВО – это направление возглавил полковник Евгений Хлебников.

Ключевая задача полковника – построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба. Известно, что Евгений Хлебников – это офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО.

С первых дней полномасштабной войны Хлебников руководил применением БпЛА Bayraktar при обороне Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014 – 2015 годах – участник боев за Донецкий аэропорт.

"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО", – резюмировал Федоров.

Он уточнил, что это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. В то же время министр обороны говорит, что впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата.

