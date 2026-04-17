В течение ночи на Днепропетровщине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Какие последствия атаки на Днепр?

В 05:45 Воздушные силы сообщали о движении БпЛА на Днепр с юго-западного направления.

После 06:00 в Днепре раздались взрывы.

Позже глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате вражеской атаки возник пожар. По состоянию на 06:30 пожарные его локализовали.

Российским ударом повреждено транспортное предприятие. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 16 апреля враг совершил очередную массированную атаку на Украину, запустив более 703 дронов и ракеты. В нескольких городах есть погибшие, в частности Киеве, Одессе и Днепре.

Так, в Днепре погибли 5 человектрое женщин и двое мужчин. Еще почти три десятка человек пострадали.

В городе повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, учебное заведение, многоэтажные и частные дома, хоспис, общежитие колледжа, гаражи и транспортные средства.

Куда еще били россияне 16 – 17 апреля?