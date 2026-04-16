У ГСЧС рассказали, сколько людей погибло и какие разрушения в Киеве. Следует сказать, что на момент публикации новости корреспонденты 24 Канала снова слышали взрывы в столице – на этот раз город атакуют ударные дроны.
Сколько людей погибло и ранено в Киеве сегодня?
На утро говорится о 5 погибших, среди них ребенок 12 лет. Пострадал 21 человек.
Как рассказали спасатели, тела погибших обнаружили в Подольском районе под завалами дома. Фасады обвалились после попадания на открытой территории. Также в этом районе разрушены фасады двух гостиниц и близлежащих домов. В обоих случаях есть и пострадавшие.
В общем зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.
Последствия удара по Киеву ночью 16 апреля
Какие последствия ночной атаки в Киеве 16 апреля:
- В Оболонском районе загорелись припаркованные автомобили, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. Здесь погибли 2 человека, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место.
Среди погибших – 12-летний мальчик. В результате обстрела в целом пострадали 45 жителей столицы. Из них 26 человек госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте или амбулаторно, в частности двум детям.
Какие еще города пострадали в результате атаки 16 апреля?
В Одессе в результате атаки погибли 6 человек, еще 11 получили ранения и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе. Взрывная волна также вызвала значительные разрушения – в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Кроме этого, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
В Индустриальном районе Харькова в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. В Немышлянском районе попадание в проезжую часть повлекло повреждение остекления окон 5 частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились 2 человека.
В Днепре из-за ночной вражеской атаки 2 человека погибли, 27 получили ранения. 14 пострадавших находятся в больнице. 5 из них в тяжелом состоянии.