Что известно об угрозе для Киева?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:59. Тогда Воздушные силы предупредили о движении российского БПЛА над городом.
Около 13:03 корреспонденты услышали взрывы в столице. Местные власти уточнили, что это работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии раздались повторные.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей,
– сообщили в КМВА.
Через несколько минут также добавилась угроза применения баллистики врагом.
Напомним, что ночью Киев снова оказался под комбинированным российским обстрелом. Последствия фиксируют более чем на 35 локациях столицы в восьми ее районах. По большей части в городе повреждена жилая застройка.
К сожалению, в результате вражеского террора пять человек погибли и более 60 пострадали. Продолжается разбор завалов и аварийных работ.