Про це повідомило Суспільне.
Які деталі вибуху у Дніпрі?
Повітряну тривогу у Дніпровському районі вдень оголошували через загрозу ударів російських безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи дронів курсом на Дніпро.
Близько 14:32 у місті було чутно звук вибуху, повідомили журналісти. Вони також опублікували кадри "Шахеда", що збила ППО.
На відео видно, як російський БпЛА палає і падає після збиття.
Російський "Шахед", збитий ППО: дивіться відео
Які наслідки останніх російських атак?
Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 16 квітня загинули 9 людей, ще 36 постраждали. Пошкоджено портову, критичну та житлову інфраструктуру. Після влучань виникали пожежі.
Після атаки 17 квітня призупинено роботу Чернігівської ТЕЦ. Зокрема, без гарячої води залишились споживачі КП "Теплокомуненерго". Терміни відновленні наразі встановлюють.
До слова, російська армія прагне збільшити кількість масованих атак по Україні. Ворог не має чітких цілей для атак. Його головна мета – виснажити та навантажити нашу ППО, розповів 24 Каналу директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.