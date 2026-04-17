Уночі окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури міста. Зокрема, через ураження енергооб'єкта у Чернігівському районі без світла залишилося близько 6 тисяч споживачів у Чернігові.

Які наслідки атаки на Чернігів?

У КП "Теплокомуненерго" повідомили, що унаслідок чергової масованої атаки Росії Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Заяву підприємство поширила міська рада.

У ній йдеться про те, що що подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" тимчасово призупинено.

На об'єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.