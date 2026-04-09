Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький сказав 24 Каналу, наскільки реально столиці та іншим містам України побудувати стійку до обстрілів енергосистему та що для цього має робити влада.

Як забезпечити Київ світлом й теплом взимку?

Ексочільник Укренерго зазначив, що навіть якби ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6, які забезпечують лівий берег столиці теплом та світлом, були на 100% цілі, то у будь-який момент по них знову можуть прилетіти російські ракети та дрони. Тобто питання не в тому, наскільки вони зараз пошкоджені.

Зверніть увагу! Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що внаслідок обстрілів Росії київська ТЕЦ-4 повністю знищена. Щодо ТЕЦ-6 – об'єкт постраждав на 80%.

"Єдиним виходом з цього замкненого кола є побудова децентралізованої генерації – мережі невеликих електростанцій на лівому березі Києва, які зможуть працювати на газу. Проте з погляду енергогенерації наступна зима, на жаль, буде не набагато кращою за попередню", – мовив Кудрицький.

Він також закликав не зачаровуватися прикладами Житомира та Харкова. Адже основна причина, чому у Житомирі було менше відключень у тому, що його Росія не обстрілювала настільки сильно. Якби щільність обстрілів у Житомирі була подібною до Києва, то там були б такі самі проблеми з електро- та теплопостачанням.

Важливо! Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що інженерними спорудами практично неможливо захистити великі електростанції від балістики через їхню площу. Тож єдиний вихід – роззосередити виробництво електроенергії.

Київ споживає 1,5 – 2 тисяч мегават під час морозної погоди взимку. Побудувати таку кількість потужностей за рік навіть в одному місті неможливо, але у столиці є потреби критичної інфраструктури: лікарні, котельні, насосні групи Київводоканалу, метрополітен, електротранспорт. На усі ці критичні потреби треба від 300 до 500 мегават електроенергії.

Це приблизно 120 – 150 газопоршневих контейнерів, які можна розставити по всьому місту, підключити до електро- та газових мереж, де можливо, до теплової інфраструктури й забезпечити критичні потреби міста під час обстрілів. Це абсолютно реальне завдання,

– додав ексочільник Укренерго.

Один газопоршневий контейнер коштує близько 1 мільйона євро. Тож питання не стільки в грошах, а в тому, щоб центральна й місцева влада Києва й інших міст України нарешті розібралася, хто й за що відповідає. Цей розподіл відповідальності має відбуватися з центру, має бути державна програма.

Володимир Зеленський заявив про план побудови до 1 гігавата нової газової маневреної генерації електроенергії у 2024 році для покриття дефіциту потужності. Цей процес вже розпочато й минулого року деякі електростанції вже побудували. Однак цієї генерації побудовано менше, ніж було заявлено – близько 60%.

