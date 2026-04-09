Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал 24 Каналу, насколько реально столице и другим городам Украины построить устойчивую к обстрелам энергосистему и что для этого должна делать власть.
Как обеспечить Киев светом и теплом зимой?
Экс-глава Укрэнерго отметил, что даже если бы ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают левый берег столицы теплом и светом, были на 100% целы, то в любой момент по ним снова могут прилететь российские ракеты и дроны. То есть вопрос не в том, насколько они сейчас повреждены.
Обратите внимание! Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил, что в результате обстрелов России киевская ТЭЦ-4 полностью уничтожена. По ТЭЦ-6 – объект пострадал на 80%.
"Единственным выходом из этого замкнутого круга является построение децентрализованной генерации – сети небольших электростанций на левом берегу Киева, которые смогут работать на газу. Однако с точки зрения энергогенерации следующая зима, к сожалению, будет не намного лучше предыдущей", – сказал Кудрицкий.
Он также призвал не очаровываться примерами Житомира и Харькова. Ведь основная причина, почему в Житомире было меньше отключений в том, что его Россия не обстреливала настолько сильно. Если бы плотность обстрелов в Житомире была подобной Киеву, то там были бы такие же проблемы с электро- и теплоснабжением.
Важно! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что инженерными сооружениями практически невозможно защитить крупные электростанции от баллистики из-за их площади. Поэтому единственный выход – рассредоточить производство электроэнергии.
Киев потребляет 1,5 – 2 тысяч мегаватт во время морозной погоды зимой. Построить такое количество мощностей за год даже в одном городе невозможно, но в столице есть потребности критической инфраструктуры: больницы, котельные, насосные группы Киевводоканала, метрополитен, электротранспорт. На все эти критические потребности надо от 300 до 500 мегаватт электроэнергии.
Это примерно 120 – 150 газопоршневых контейнеров, которые можно расставить по всему городу, подключить к электро- и газовым сетям, где возможно, к тепловой инфраструктуре и обеспечить критические потребности города во время обстрелов. Это абсолютно реальная задача,
– добавил экс-глава Укрэнерго.
Один газопоршневой контейнер стоит около 1 миллиона евро. Поэтому вопрос не столько в деньгах, а в том, чтобы центральная и местная власть Киева и других городов Украины наконец разобралась, кто и за что отвечает. Это распределение ответственности должно происходить из центра, должна быть государственная программа.
Владимир Зеленский заявил о плане построения до 1 гигаватта новой газовой маневренной генерации электроэнергии в 2024 году для покрытия дефицита мощности. Этот процесс уже начат и в прошлом году некоторые электростанции уже построили. Однако этой генерации построено меньше, чем было заявлено – около 60%.
Какая сейчас ситуация со светом в Украине?
- В Украине снова начали выключать свет. Причина – напряженная ситуация в системе, которую вызвали российские обстрелы и ухудшение погоды. Энергосистема теряет дневной ресурс из-за похолодания и облачной погоды, что снижает генерацию от солнечных станций.
- По данным Минэнерго, в семи регионах украинцы остались без света.
- К слову, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев призывает украинцев заранее подготовиться к зиме из-за риска перебоев электроснабжения в результате российских атак. Он советует выбирать энергосберегающую технику, иметь автономные источники питания и утеплить жилье, чтобы меньше зависеть от внешних ресурсов.