"К сожалению, объекты критической инфраструктуры снова подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования. По состоянию на 17 апреля 2026 года подачу горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлено. На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия. Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", – говорится в сообщении городского совета.