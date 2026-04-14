О последствиях обстрела проинформировал начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
К теме Повредили порт, судно и дома: оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области
Что известно об атаке на Чернигов?
В Воздушных силах предупреждали об угрозе российских БПЛА в направлении города. Дроны летели с востока.
Местные сообщали о взрывах в Чернигове около 9:16, 9:21 и 9:24. Местные власти отметили, что они были связаны с работой ПВО по вражеским целям.
Впоследствии стало известно, что один из дронов ударил по административному зданию прямо в центре города. Позже Брыжиский уточнил, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Однако от удара в админздании выбиты окна и повреждены двери.
К слову, Черниговщина, особенно приграничные районы, постоянно находится под обстрелами оккупантов. Россияне 7 апреля ударили по налоговой в Новгороде-Северском, а в Прилуках после "прилета" вспыхнуло здание горсовета в центре города.
Важно! В последнее время страна-агрессор все чаще осуществляет удары в дневное время. Израильский военный аналитик Давид Шарп в эфире 24 Канала предположил, что такое изменение тактики может быть направлено на перегрузку украинской противовоздушной обороны.
Где еще фиксировали последствия обстрелов в последнее время?
На Николаевщине под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего временно исчезло электроснабжение в трех населенных пунктах.
Российские беспилотники ударили по южной части Одесской области, вызвав разрушения гражданской и портовой инфраструктуры в Измаиле. Среди поврежденного – гражданское судно, причальные сооружения, баржа и оборудование порта.
Утром 14 апреля Харьков подвергся атаке дронов, под ударом оказался Шевченковский район, где беспилотник попал в балкон многоэтажного жилого дома.
На Никопольщине Днепропетровской области обстрелы задели сам Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Червоногригорьевскую общины. В результате атак загорелись частный и садовый дома. К медикам обратился 40-летний мужчина.
В Николаевской громаде Синельниковского района повреждены объекты инфраструктуры. Также под вражеским огнем оказался Кривой Рог – в городе возник пожар и зафиксированы повреждения инфраструктуры.