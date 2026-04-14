Про наслідки обстрілу поінформував начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Що відомо про атаку на Чернігів?
У Повітряних силах попереджали про загрозу російських БпЛА в напрямку міста. Дрони летіли зі сходу.
Місцеві повідомляли про вибухи в Чернігові близько 9:16, 9:21 та 9:24. Місцева влада зазначила, що вони були пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях.
Згодом стало відомо, що один з дронів вдарив по адміністративній будівлі просто в центрі міста. Пізніше Брижиський уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Проте від удару в адмінбудівлі вибиті вікна й пошкоджені двері.
До слова, Чернігівщина, особливо прикордонні райони, постійно перебуває під обстрілами окупантів. Росіяни 7 квітня вдарили по податковій у Новгороді-Сіверському, а в Прилуках після "прильоту" спалахнула будівля міськради в центрі міста.
Важливо! Останнім часом країна-агресорка дедалі частіше здійснює удари у денний час. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в ефірі 24 Каналу припустив, що така зміна тактики може бути спрямована на перевантаження української протиповітряної оборони.
Де ще фіксували наслідки обстрілів останнім часом?
На Миколаївщині під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, через що тимчасово зникло електропостачання у трьох населених пунктах.
Російські безпілотники вдарили по південній частині Одещини, спричинивши руйнування цивільної та портової інфраструктури в Ізмаїлі. Серед пошкодженого – цивільне судно, причальні споруди, баржа та обладнання порту.
Вранці 14 квітня Харків зазнав атаки дронів, під ударом опинився Шевченківський район, де безпілотник влучив у балкон багатоповерхового житлового будинку.
На Нікопольщині Дніпропетровської області обстріли зачепили сам Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Внаслідок атак зайнялися приватний і садовий будинки. До медиків звернувся 40-річний чоловік.
У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено об'єкти інфраструктури. Також під ворожим вогнем опинився Кривий Ріг – у місті виникла пожежа та зафіксовані пошкодження інфраструктури.