Про наслідки обстрілу поінформував начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Що відомо про атаку на Чернігів?

У Повітряних силах попереджали про загрозу російських БпЛА в напрямку міста. Дрони летіли зі сходу.

Місцеві повідомляли про вибухи в Чернігові близько 9:16, 9:21 та 9:24. Місцева влада зазначила, що вони були пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях.

Згодом стало відомо, що один з дронів вдарив по адміністративній будівлі просто в центрі міста. Пізніше Брижиський уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Проте від удару в адмінбудівлі вибиті вікна й пошкоджені двері.

До слова, Чернігівщина, особливо прикордонні райони, постійно перебуває під обстрілами окупантів. Росіяни 7 квітня вдарили по податковій у Новгороді-Сіверському, а в Прилуках після "прильоту" спалахнула будівля міськради в центрі міста.

Важливо! Останнім часом країна-агресорка дедалі частіше здійснює удари у денний час. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в ефірі 24 Каналу припустив, що така зміна тактики може бути спрямована на перевантаження української протиповітряної оборони.

