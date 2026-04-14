Про наслідки обстрілу поінформував очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку на Харків?

Відомо, що внаслідок удару постраждала 44-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

Зі свого боку мер міста Ігор Терехов уточнив, що під прицілом окупантів опинилися останні поверхи будинку, там фіксували невелике задимлення.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Зазначимо, що Повітряні сили близько 6:19 попереджали про загрозу БпЛА курсом на Харків з півночі. Напередодні ж регіон був під загрозою ракет Х-22.

До речі, останнім часом Росія дедалі частіше завдає ударів саме вдень. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що така тактика, ймовірно, має на меті перевантажити українську систему ППО та посилити психологічний тиск на цивільне населення.

Загалом же у Харківській області під час так званого великоднього перемир'я російські війська не зменшили, а навпаки – посилили обстріли.

Унаслідок атак мешканці кількох прифронтових сіл зазнали тяжких поранень. Через безперервну загрозу Рада оборони області вже оголосила евакуацію з Ковалів, Мартинівки та Писарівки, а тепер готується провести її й у Рясному.

Де ще били загарбники протягом останнього часу?