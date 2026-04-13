Ситуацію моніторять у Повітряних силах.
Що відомо про ракетну небезпеку?
Близько 14:02 повідомляли про підняття в небо ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Ракети Х-22 летіли вектором на Харків і район, згодом фіксувалися в секторі Бурлук, Ізюм.
Уже близько 14:07 у Харкові прогримів вибух. У регіоні зберігалася ракетна небезпека. Згодом монітори писали про повторний пуск Х-22 вектором на Чугуїв/Бурлук.
У Повітряних силах також уточнювали, що швидкісна ціль перебувала в небі на сході Харківщини. Станом на 14:16 ракета зникла з радарів.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на онлайн-карті