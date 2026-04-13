Ситуацию мониторят в Воздушных силах.

Что известно о ракетной опасности?

Около 14:02 сообщали о поднятии в небо вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Ракеты Х-22 летели вектором в Харьков и район, впоследствии фиксировались в секторе Бурлук, Изюм. Уже около 14:07 в Харькове прогремел взрыв.

В регионе сохранялась ракетная опасность. Впоследствии мониторы писали о повторном пуске Х-22 на Чугуев/Бурлук.

