Ситуацию мониторят в Воздушных силах.
Что известно о ракетной опасности?
Около 14:02 сообщали о поднятии в небо вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Ракеты Х-22 летели вектором в Харьков и район, впоследствии фиксировались в секторе Бурлук, Изюм. Уже около 14:07 в Харькове прогремел взрыв.
В регионе сохранялась ракетная опасность. Впоследствии мониторы писали о повторном пуске Х-22 на Чугуев/Бурлук.
