Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, какую цель преследуют оккупанты, атакуя Украину в дневное время. Он отметил, если говорить о чисто физической попытке нанести вред, то не имеет значения, когда это происходит, – днем или ночью.

Для чего россияне атакуют Украину днем?

Шарп отметил, что цель россиян, вероятно, создать большее напряжение для украинских военно-воздушных сил и также для граждан всей Украины.

Понятно, что ночью, как заметил он, когда взрывы не дают спать, – это имеет существенное психологическое воздействие. Однако в некоторых местах Украины люди чувствовали, что днем якобы наступает определенный перерыв.

"А когда днем перерыва нет, то это дополнительное психологическое воздействие. Очевидно, что в России считают, что происходит дополнительное растягивание ресурсов. В частности украинская ПВО, мобильные огневые группы должны действовать в режиме 24/7, а это означает, что у них будет меньше отдыха, или потребуется перебрасывать больше сил, чтобы нейтрализовать эту угрозу", – объяснил военный обозреватель.

К слову. Как считает офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, дневные атаки враг осуществляет намеренно. Россияне пытаются усилить давление на гражданское население. В дневное время растет процент того, что можно нанести больший вред на улицах, площадях, скверах. Офицер ВСУ отметил, что давление России из-за атак по энергетике с началом весны а, пока не актуальны.

Поэтому это попытка со стороны россиян физического и психологического давления. Они пытаются, по его мнению, найти больше слабых мест и нанести более чувствительных потерь. Такие действия растягиваются и на день, и на ночь, и свидетельствуют о том, что у России, вероятно, есть немало накопленных боеприпасов.

В противном случае, дневные атаки обычно менее эффективны, чем ночные. Поэтому, если боеприпасов мало, лучше действовать почти ночью. Видимо, у россиян их достаточно, и они могут себе это позволить,

– предположил Давид Шарп.

С точки зрения защиты от этих атак, то Украина должна анализировать действия российской армии, и это, бесспорно, происходит, – делаются выводы, когда, кого и где ждать. Поэтому, если это означает, по мнению военного обозревателя, в частности, отвлечение и распыление ресурсов, но это оправдано ради защиты важных объектов, то это должно делаться.

