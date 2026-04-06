Россия не останавливает свой террор и каждый день запускает дроны по городам Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно о терроре России за последнюю неделю?
В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Украину более 140 ударными беспилотниками, около 80 из которых были дроны типа "Шахед". Больше всего пострадала Одесса, где повреждены жилые дома, детский сад и районная электроподстанция, оставив тысячи семей без света. Ремонтные бригады с ночи работают над восстановлением электроснабжения.
По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, среди них двухлетний ребенок. Еще 16 человек получили ранения, 11 из них госпитализированы, среди них двое детей и беременная женщина. Также два человека пострадали на Харьковщине.
Были зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. За прошедшую неделю Россия совершила более 2 800 атак дронами, почти 1 350 управляемыми авиабомбами и более 40 ракетами различных типов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усиливать защиту неба, чтобы увеличить процент сбитых целей и минимизировать угрозы для гражданского населения.
Россия не собирается останавливаться, поэтому совместная работа всех партнеров является ключевой для безопасности Украины и мира,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним! Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отмечал для 24 Канала, что Россия не стоит на месте и постоянно усовершенствует свои дроны, которые она использует для атак на украинские города. В частности, враг продолжает экспериментировать с тем, как использовать "Шахеды" с дополнительной полезной нагрузкой.
Атака на энергосистему Украины 6 апреля: что известно
Значительное повреждение получила энергосистема Украины. Известно, что сразу в нескольких областях зафиксировали повреждения энергетических объектов, что привело к отключениям света.
В частности, значительных повреждений получили энергообъекты на Черниговщине. Сразу в трех районах зафиксировали разрушения. Так, под обстрел попали объекты в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах. Обесточены более 280 тысяч абонентов в области.
Пострадала энергосистема и в Одесской области. Известно, что во время ночной атаки россияне поразили энергетический объект ДТЭК. Сейчас без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.