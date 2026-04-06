Россия не останавливает свой террор и каждый день запускает дроны по городам Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о терроре России за последнюю неделю?

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Украину более 140 ударными беспилотниками, около 80 из которых были дроны типа "Шахед". Больше всего пострадала Одесса, где повреждены жилые дома, детский сад и районная электроподстанция, оставив тысячи семей без света. Ремонтные бригады с ночи работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, среди них двухлетний ребенок. Еще 16 человек получили ранения, 11 из них госпитализированы, среди них двое детей и беременная женщина. Также два человека пострадали на Харьковщине.

Были зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. За прошедшую неделю Россия совершила более 2 800 атак дронами, почти 1 350 управляемыми авиабомбами и более 40 ракетами различных типов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усиливать защиту неба, чтобы увеличить процент сбитых целей и минимизировать угрозы для гражданского населения.

Россия не собирается останавливаться, поэтому совместная работа всех партнеров является ключевой для безопасности Украины и мира,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним! Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отмечал для 24 Канала, что Россия не стоит на месте и постоянно усовершенствует свои дроны, которые она использует для атак на украинские города. В частности, враг продолжает экспериментировать с тем, как использовать "Шахеды" с дополнительной полезной нагрузкой.

