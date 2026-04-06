Росія не зупиняє свій терор і кожен день запускає дрони по містах України. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про терор Росії за останній тиждень?

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Україну понад 140 ударними безпілотниками, близько 80 з яких були дрони типу "Шахед". Найбільше постраждала Одеса, де пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та районну електропідстанцію, залишивши тисячі сімей без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють над відновленням електропостачання.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дворічна дитина. Ще 16 осіб отримали поранення, 11 з них госпіталізовані, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Також двоє людей постраждали на Харківщині.

Були зафіксовані удари по енергетичній інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях. За минулий тиждень Росія здійснила понад 2 800 атак дронами, майже 1 350 керованими авіабомбами та понад 40 ракетами різних типів. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати захист неба, щоб збільшити відсоток збитих цілей і мінімізувати загрози для цивільного населення.

Росія не збирається зупинятись, тому спільна робота всіх партнерів є ключовою для безпеки України та світу,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо! Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначав для 24 Каналу, що Росія не стооїть на місці та постійно вдосконалює свої дрони, які вона використовує для атак на українські міста. Зокрема, ворог і далі експериментує з тим, як використовувати "Шахеди" з додатковим корисним навантаженням.

Атака на енергосистему України 6 квітня: що відомо