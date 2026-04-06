Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Що відомо про удар по об'єкту ДТЕК на Одещині?
Наразі без електропостачання залишаються ще 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.
У ДТЕК зазначають, що руйнування значні, тому відновлення потребуватиме часу.
Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло,
– заявили у компанії.
Нагадаємо, що уночі Одеса зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі у кількох районах. Пошкоджені житлові будинки, зокрема в одній з багатоповерхівок зруйновані 3 – 5 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.
Відомо про 3 загиблих. Це 30-річна жінка та її 2-річна донька, а також ще одна жінка 53 років. Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, зокрема вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.
У ніч проти 6 квітня ворог атакував 141 ударним БпЛА. Станом на 08:00 знешкоджено 114 російських дронів. Зафіксовано влучання 26 безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 76 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.
Російський FPV-дрон атакував автомобіль у Нікополі, внаслідок чого загинув водій, а його дружина – у важкому стані.