Такое мнение в эфире 24 Канала высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что Россия не выполнила те анонсы, которые делала, а установленные дедлайны по захвату ряда населенных пунктов – провалила.
Противник вернулся к тактике дневных атак
То, что враг прибегает к обстрелам днем, по словам офицера ВСУ, не является новой тактикой. Он напомнил, что ориентировочно 2 года назад российская армия использовала утренние атаки, а также ложные взлеты своих МиГов для того, чтобы создать максимальные проблемы для украинского бизнеса.
Тогда, по его словам, это приводило к закрытию торговых центров, офисов. Соответственно, останавливалось много бизнесов, как следствие – не продуцировались средства в экономику.
Россияне это делали намеренно. Сейчас они действуют так, чтобы усилить давление на гражданское население. Посреди белого дня растет процент того, что можно нанести больший вред на улицах, площадях, скверах (как в случае Львова, Франковска, Тернополя),
– озвучил Ткачук.
Офицер ВСУ также добавил, что давление России из-за атак по энергетике после завершения зимы и до начала горячей фазы лета не так актуален. В этот промежуток времени, как прогнозирует Ткачук, враг будет прибегать к другим элементам давления. В частности, дневных атак по городам.
Заметьте! По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака то, что страна-агрессор бьет теперь в течение дня, может объясняться ее стремлением перегрузить украинскую систему ПВО да и самих защитников. Он объяснил, что когда атака растягивается и длится более суток, нарушается привычный ритм работы ПВО. После ночного обстрела крайне мало времени на то, чтобы постепенно перезарядиться, а бойцам восстановиться после ночной смены.
Массированная атака на Украину 3 апреля: основные сведения
С 18:00 2 апреля и в ночь на следующий день враг направил по Украине 10 баллистических ракет Искандер-М, 25 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты Искандер-К и 542 ударных БпЛА, в частности типа "Шахед". Силам ПВО удалось сбить/подавить 26 вражеских ракет и 515 дронов. Зафиксированы попадания 11 ракет и 27 беспилотников в 20 точках, а также падение обломков БпЛА на 22 локациях.
На Сумщине враг ударил по жилым секторам. Из-за атаки погибла женщина, 4 человека травмированы. В городе Шостка в результате ударов авиабомбами поврежден многоквартирный дом и частные домовладения. Произошел пожар. Под ударом вражеских БпЛА также оказалась Глуховская община. Кроме того, в Сумах дрон попал в ТЦ в центральной части города.
Россия ударила по Киевской области. Под прицелом врага оказался Обуховский, Бучанский и Фастовский районы области. На Бучанщине погиб человек. На Фастовщине возникли пожары в ветеринарной клинике, частном жилом доме. Пострадал один человек. На Обуховщине произошло попадание в многоэтажку, обошлось без жертв.
- Враг атаковал Харьков, приведя к гибели горожан. В Шевченковском районе упали обломки "Шахеда". Пострадали 7 человек. Сообщалось, что среди них 3 находились в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что 2 человека умерли в больнице от полученных травм.
В Житомирской области из-за атаки по жилому сектору погиб человек, еще 10 травмированы, 2 из них работники ГСЧС деблокировали из-под завалов. Из-за удара уничтожены 18 зданий, из них 9 – это жилые дома. Еще более 100 повреждены, разрушения получили также 55 хозяйственных построек и 2 магазина.