Такое мнение в эфире 24 Канала высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что Россия не выполнила те анонсы, которые делала, а установленные дедлайны по захвату ряда населенных пунктов – провалила.

Противник вернулся к тактике дневных атак

То, что враг прибегает к обстрелам днем, по словам офицера ВСУ, не является новой тактикой. Он напомнил, что ориентировочно 2 года назад российская армия использовала утренние атаки, а также ложные взлеты своих МиГов для того, чтобы создать максимальные проблемы для украинского бизнеса.

Тогда, по его словам, это приводило к закрытию торговых центров, офисов. Соответственно, останавливалось много бизнесов, как следствие – не продуцировались средства в экономику.

Россияне это делали намеренно. Сейчас они действуют так, чтобы усилить давление на гражданское население. Посреди белого дня растет процент того, что можно нанести больший вред на улицах, площадях, скверах (как в случае Львова, Франковска, Тернополя),

– озвучил Ткачук.

Офицер ВСУ также добавил, что давление России из-за атак по энергетике после завершения зимы и до начала горячей фазы лета не так актуален. В этот промежуток времени, как прогнозирует Ткачук, враг будет прибегать к другим элементам давления. В частности, дневных атак по городам.

Заметьте! По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака то, что страна-агрессор бьет теперь в течение дня, может объясняться ее стремлением перегрузить украинскую систему ПВО да и самих защитников. Он объяснил, что когда атака растягивается и длится более суток, нарушается привычный ритм работы ПВО. После ночного обстрела крайне мало времени на то, чтобы постепенно перезарядиться, а бойцам восстановиться после ночной смены.

