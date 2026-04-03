Таку думку в етері 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що Росія не виконала ті анонси, які робила, а встановлені дедлайни з захоплення низки населених пунктів – провалила.
Противник повернувся до тактики денних атак
Те, що ворог вдається до обстрілів удень, зі слів офіцера ЗСУ, не є новою тактикою. Він нагадав, що орієнтовно 2 роки тому російська армія використовувала ранкові атаки, а також хибні злети своїх МіГів для того, аби створити максимальні проблеми для українського бізнесу.
Тоді, з його слів, це призводило до закриття торгових центрів, офісів. Відповідно, зупинялося багато бізнесів, як наслідок – не продукувалися кошти в економіку.
Росіяни це робили навмисно. Зараз вони діють так, аби посилити тиск на цивільне населення. Посеред білого дня зростає відсоток того, що можна завдати більшої шкоди на вулицях, площах, скверах (як у випадку Львова, Франківська, Тернополя),
– озвучив Ткачук.
Офіцер ЗСУ також додав, що тиск Росії через атаки по енергетиці після завершення зими й до початку гарячої фази літа не такий актуальний. В цей проміжок часу, як прогнозує Ткачук, ворог прибігатиме до інших елементів тиску. Зокрема, денних атак по містах.
Зауважте! На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака те, що країна-агресорка гатить тепер протягом дня, може пояснюватися її прагненням перевантажити українську систему ППО та й самих оборонців. Він пояснив, що коли атака розтягується й триває понад добу, порушується звичний ритм роботи ППО. Після нічного обстрілу вкрай мало часу на те, аби поступово перезарядитися, а бійцям відновитися після нічної зміни.
Масована атака на Україну 3 квітня: основні відомості
З 18:00 2 квітня і в ніч на наступний день ворог спрямував по Україні 10 балістичних ракет Іскандер-М, 25 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети Іскандер-К та 542 ударних БпЛА, зокрема типу "Шахед". Силам ППО вдалося збити/подавити 26 ворожих ракет та 515 дронів. Зафіксовані влучання 11 ракет та 27 безпілотників у 20 точках, а також падіння уламків БпЛА на 22 локаціях.
На Сумщині ворог вдарив по житлових секторах. Через атаку загинула жінка, 4 людини травмовані. В місті Шостка внаслідок ударів авіабомбами пошкоджений багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння. Сталася пожежа. Під ударом ворожих БпЛА також опинилась Глухівська громада. Крім того, в Сумах дрон влучив в ТЦ у центральній частині міста.
Росія вдарила по Київщині. Під прицілом ворога опинився Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області. На Бучанщині загинула людина. На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, приватному житловому будинку. Постраждала одна людина. На Обухівщині сталося влучання в багатоповерхівку, обійшлося без жертв.
Ворог атакував Харків, призвівши до загибелі містян. У Шевченківському районі впали уламки "Шахеда". Постраждали 7 людей. Повідомлялося, що серед них 3 перебували у важкому стані. Згодом стало відомо, що 2 людей померли у лікарні від отриманих травм.
В Житомирській області через атаку по житловому сектору загинула людина, ще 10 травмовані, 2 з них працівники ДСНС деблокували з-під завалів. Через удар знищені 18 будівель, з них 9 – це житлові будинки. Ще понад 100 пошкоджені, руйнації зазнали також 55 господарчих будівель і 2 крамниці.