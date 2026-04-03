Таку думку в етері 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що Росія не виконала ті анонси, які робила, а встановлені дедлайни з захоплення низки населених пунктів – провалила.

Противник повернувся до тактики денних атак

Те, що ворог вдається до обстрілів удень, зі слів офіцера ЗСУ, не є новою тактикою. Він нагадав, що орієнтовно 2 роки тому російська армія використовувала ранкові атаки, а також хибні злети своїх МіГів для того, аби створити максимальні проблеми для українського бізнесу.

Тоді, з його слів, це призводило до закриття торгових центрів, офісів. Відповідно, зупинялося багато бізнесів, як наслідок – не продукувалися кошти в економіку.

Росіяни це робили навмисно. Зараз вони діють так, аби посилити тиск на цивільне населення. Посеред білого дня зростає відсоток того, що можна завдати більшої шкоди на вулицях, площах, скверах (як у випадку Львова, Франківська, Тернополя),

– озвучив Ткачук.

Офіцер ЗСУ також додав, що тиск Росії через атаки по енергетиці після завершення зими й до початку гарячої фази літа не такий актуальний. В цей проміжок часу, як прогнозує Ткачук, ворог прибігатиме до інших елементів тиску. Зокрема, денних атак по містах.

Зауважте! На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака те, що країна-агресорка гатить тепер протягом дня, може пояснюватися її прагненням перевантажити українську систему ППО та й самих оборонців. Він пояснив, що коли атака розтягується й триває понад добу, порушується звичний ритм роботи ППО. Після нічного обстрілу вкрай мало часу на те, аби поступово перезарядитися, а бійцям відновитися після нічної зміни.

