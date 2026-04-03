Про це повідомили у ДСНС України.
Що відомо про наслідки обстрілів на Київщині?
Київщина стала однією з цілей російських атак вранці 3 квітня.
На Бучанщині загинула 1 людина. Також горів один автомобіль.
На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, авто та у приватному житловому будинку. Постраждала одна людина.
В Обухівському районі є влучання у житлову багатоповерхівку. Ніхто не постраждав.
У селі Крюківщина пошкоджено покрівлю житлової п'ятиповерхівки.
Ліквідація наслідків обстрілів триває.
Які регіони нещодавно атакувала Росія?
Російський дрон вдарив по ТРЦ в центрі Сум, поранено чотирьох людей. Наразі їх госпіталізовано.
Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед яких 19-річна дівчина та 51-річний водій у важкому стані.
У Шевченківському районі Харкова впали уламки дронів "Шахед", поранено кілька людей, зокрема дитину, двоє з них у важкому стані.