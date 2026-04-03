Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про наслідки обстрілів на Київщині?

Київщина стала однією з цілей російських атак вранці 3 квітня.

На Бучанщині загинула 1 людина. Також горів один автомобіль.

На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, авто та у приватному житловому будинку. Постраждала одна людина.

В Обухівському районі є влучання у житлову багатоповерхівку. Ніхто не постраждав.

У селі Крюківщина пошкоджено покрівлю житлової п'ятиповерхівки.

Ліквідація наслідків обстрілів триває.

