Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, что такая растянутая во времени атака могла быть не случайной. По его словам, россияне могли сознательно бить дольше, чтобы давить не только на гражданских, но и на истощение украинской ПВО.

Почему Россия растянула атаку на ночь и день?

Ранее в большинстве регионов массированные удары в основном укладывались в ночной промежуток: тревога начиналась поздно вечером и заканчивалась утром.

Важно! Утром 3 апреля Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах сообщали, что в небе сначала фиксировали около 240 беспилотников, а впоследствии их стало более 400, а под ударом оказались, в частности, Киевская область, Харьков, Сумы, Полтавская и Житомирская области.

На этот раз атаку растянули почти на полсуток – примерно с 11 вечера до 11 дня. Такая продолжительность ломает привычный ритм работы ПВО, потому что после ночного налета уже нет времени спокойно перезарядиться, проверить комплексы и просто немного восстановиться.

Расчет, как по мне, был так же на человеческий фактор. Что наши операторы, например, бойцы сил противовоздушной обороны уставшие. 12-часовая смена – это чрезвычайно тяжелая работа,

– предположил Ступак.

Речь идет о попытке давить не только количеством целей, но и истощением. Когда атака не обрывается под утро, люди работают без большой паузы, а в таких условиях враг рассчитывает на усталость, задержку реакции и ошибку в критический момент. Россияне, похоже, пытаются использовать не только возможности своего вооружения, но и предел человеческой выносливости тех, кто держит небо.

Они рассчитывают, что люди устанут, сработает человеческий фактор, кто-то не успеет нажать кнопку – и ракета или дрон долетит туда, куда им нужно,

– сказал он.

Под такую атаку подгоняют и сам ритм ударов: не дать выдохнуть, не дать перейти к нормальному дневному режиму и держать напряжение дольше, чем это было раньше.

Россия уже не может называть "Искандер" высокоточным оружием

Удары по гражданским объектам Ступак связал еще и с деградацией российской "высокоточки". Он пересказал слова одного из российских военкоров, который прямо признал: "Искандер" уже не дает той точности, которую ему долго приписывали. Проблему объясняют качеством комплектующих, прежде всего иностранных, из-за чего ракета может серьезно отклоняться от цели.

Все, эпоха высокоточного оружия "Искандер" завершилась. "Искандер" больше не является высокоточным оружием,

– пересказал Ступак.

Сам факт пуска уже не означает точного попадания в заданную точку. Разброс может достигать километра, то есть ракета способна уйти далеко в сторону от запланированной цели. Это объясняет, почему Россия все чаще делает ставку не на качество удара, а на количество пусков и шанс, что хотя бы что-то долетит туда, куда они целятся.

Иногда эти ракеты могут делать разлет километр. Километр влево-вправо. И чтобы хотя бы одна ракета прилетала, надо минимум три выстреливать,

– отметил он.

То есть рядом с растянутыми во времени атаками видно еще одно изменение: россияне бьют массой и закладывают в это собственную неточность.

Что известно о последствиях массированной атаки 3 апреля?