Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, яку мету переслідують окупанти, атакуючи Україну у денний час. Він зауважив, якщо говорити про суто фізичну спробу завдати шкоди, то не має значення, коли це відбувається, – вдень чи вночі.

Для чого росіяни атакують Україну вдень?

Шарп наголосив, що мета росіян, імовірно, створити більшу напругу для українських військово-повітряних сил і також для громадян усієї України.

Зрозуміло, що вночі, як зауважив він, коли вибухи не дають спати, – це має суттєвий психологічний вплив. Однак у деяких місцях України люди відчували, що вдень нібито настає певна перерва.

"А коли вдень перерви немає, то це додатковий психологічний вплив. Очевидно, що у Росії вважають, що відбувається додаткове розтягування ресурсів. Зокрема українська ППО, мобільні вогневі групи мають діяти в режимі 24/7, а це означає, що у них буде менше відпочинку, або буде потрібно перекидати більше сил, щоб нейтралізувати цю загрозу", – пояснив військовий оглядач.

До слова. Як вважає офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, денні атаки ворог здійснює навмисно. Росіяни намагаються посилити тиск на цивільне населення. У денний час зростає відсоток того, що можна завдати більшої шкоди на вулицях, площах, скверах. Офіцер ЗСУ наголосив, що тиск Росії через атаки по енергетиці з початком весни втратив актуальність.

Тому це спроба з боку росіян фізичного і психологічного тиску. Вони намагаються, на його думку, знайти більше слабких місць та завдати чутливіших втрат. Такі дії розтягуються і на день, і на ніч, і свідчать про те, що у Росії, імовірно, є чимало накопичених боєприпасів.

В іншому випадку, денні атаки зазвичай менш ефективні, ніж нічні. Тому, якщо боєприпасів мало, краще діяти майже вночі. Мабуть, у росіян їх достатньо, і вони можуть собі це дозволити,

– припустив Давид Шарп.

З погляду захисту від цих атак, то Україна має аналізувати дії російської армії, і це, безперечно, відбувається, – робляться висновки, коли, кого і де чекати. Тому, якщо це означає, на думку військового оглядача, зокрема, відволікання та розпорошення ресурсів, але це виправдано заради захисту важливих об'єктів, то це має робитися.

