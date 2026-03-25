Сили ППО знешкодили 94,6% повітряних цілей. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як Україна відбила атаку 24 березня?

У Міноборони нагадали, що перед денною атакою Росія зночі била по Україні крилатими ракетами, балістикою та ударними БпЛА. Загалом за 24 години по українських містах було випущено 999 "Шахедів".

За даними відомства, у Київській області зафіксували близько 250 БпЛА, проте над Києвом не було жодного завдяки роботі ППО.

Ще рік тому така кількість безпілотників застосовувалася для масованої атаки по всій території України. Вчора їх вдалося повністю знищити в межах однієї області,

– пояснили в Міноборони.

На тлі того, що Росія намагається перевантажити систему ППО різними засобами повітряного нападу, Україна розвиває ешелонований захист. Він, як розповіли у Міністерстві, ґрунтується на системному підході та із залученням різних засобів протидії. Йдеться про Повітряні сили, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактисну авіацію та гелікоптери.