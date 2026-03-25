Головний редактор Defense Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом оцінив особливості ворожої атаки 24 березня. Також він розкрив ціль, яку намагалися досягти окупанти своїми діями.

Чи продовжить Росія здійснювати такі атаки, як та, що була 24 березня?

Катков наголосив, що раніше Росія намагалася вмістити всі удари впродовж однієї ночі. Тоді спершу летіли дрони, починаючи приблизно з 23:00 і закінчуючи світанком. А після цього ворог запускав крилаті та балістичні ракети.

Цікаво. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат оцінив дії росіян під час масованої атаки 24 березня. За його словами, російські дрони заходили на українську територію колонами, зокрема у Чернігівську і Сумську області. Однак ворожі БпЛА залітали ще з п'ять напрямків. Всі ці дрони доводилося збивати українським силам протягом 24 березня. Ігнат наголосив, що українська ППО працювала у вкрай напруженому режимі, відбиваючи одночасні удари з різних напрямків.

"Зараз вочевидь ворог спробував здійснити дуже затяжну атаку. У росіян була лише одна ціль – паралізувати життя країни", – пояснив він.

Повітряну тривогу було оголошено, зокрема у Києві, приблизно о 12:00, а скасували її лише орієнтовно о 17:30. В інших містах вона тривала ще довше.

Всі бачили результат цих атак – долетіли одиничні дрони, які уразили цілеспрямовано будівлі у центрі міста. Це, за словами головного редактора Defense Express, не були об'єкти критичної інфраструктури чи військові.

Чи буде ворог використовувати подібну тактику надалі, покаже час і оцінка ефективності такого удару для ворога,

– підкреслив Олег Катков.

Він зауважив, що рівень збиття російських дронів, який продемонстрували українські захисники, доволі високий. Тому у Кремлі мають вирішити, чи будуть використовувати далі свої "Шахеди" саме у такий спосіб.

