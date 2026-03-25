Главный редактор Defense Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом оценил особенности вражеской атаки 24 марта. Также он раскрыл цель, которую пытались достичь оккупанты своими действиями.

Продолжит ли Россия осуществлять такие атаки, как 24 марта?

Катков отметил, что ранее Россия пыталась вместить все удары в течение одной ночи. Тогда сначала летели дроны, начиная примерно с 23:00 и заканчивая рассветом. А после этого враг запускал крылатые и баллистические ракеты.

Интересно. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат оценил действия россиян во время массированной атаки 24 марта. По его словам, российские дроны заходили на украинскую территорию колоннами, в частности в Черниговскую и Сумскую области. Однако вражеские БпЛА залетали еще с пяти направлений. Все эти дроны приходилось сбивать украинским силам в течение 24 марта. Игнат отметил, что украинская ПВО работала в крайне напряженном режиме, отражая одновременные удары с разных направлений.

"Сейчас очевидно враг попытался осуществить очень затяжную атаку. У россиян была только одна цель – парализовать жизнь страны", – объяснил он.

Воздушная тревога была объявлена, в частности в Киеве, примерно в 12:00, а отменили ее только ориентировочно в 17:30. В других городах она продолжалась еще дольше.

Все видели результат этих атак – долетели единичные дроны, которые поразили целенаправленно здания в центре города. Это, по словам главного редактора Defense Express, не были объекты критической инфраструктуры или военные.

Будет ли враг использовать подобную тактику в дальнейшем, покажет время и оценка эффективности такого удара для него,

– подчеркнул Олег Катков.

Он отметил, что уровень сбивания российских дронов, который продемонстрировали украинские защитники, довольно высокий. Поэтому в Кремле должны решить, будут ли использовать дальше свои "Шахеды" именно таким образом.

