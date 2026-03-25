Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире утренней программы "Ранок.LIFE".

Что сказал Игнат о беспилотной атаке?

По его словам, российские дроны заходили на территорию Украины колоннами с нескольких направлений.

Колоннами заходили через Черниговскую, Сумскую области. Это только два направления, а еще было пять направлений, откуда заходили. И вот это все приходилось эту угрозу сбивать. И все это приходилось сбивать в течение вчерашнего дня. Была сложная ситуация

– прокомментировал Игнат.

Спикер также показал изображение из системы мониторинга воздушного пространства, которую используют Силы обороны для отслеживания вражеских целей во время атак.

Он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона работала в крайне напряженном режиме, отражая одновременные удары с разных направлений.

Игнат отметил, что Силы обороны вчера приложили титанические усилия. Днем оккупанты запустили более 500 дронов. По его словам, в течение дневной атаки было зафиксировано 15 попаданий.

