На этом в интервью 24 Каналу отметила журналистка и психолог Лариса Волошина, подчеркнув, что глава Кремля имеет маниакальные черты, не может насытиться смертями и, несмотря на сложную ситуацию в экономике России, не хочет останавливать войну, более того – его аппетиты к террору растут.
Как Путин оправдывает свой террор?
Как объяснила психолог, у маньяков есть постоянная жажда убийств. Это для них своеобразное наслаждение и они пытаются оправдаться определенной миссией, почему убивают. Каждый выбирает для себя какое-то объяснение.
В случае с российским диктатором, как заметила Волошина, обстрелов украинских городов стремится не только он, но и сами россияне. О чем свидетельствует один из разговоров, который на днях она услышала во время включений в YouTube между 30-летним украинцем и россиянином 18 лет.
Вот он сидел и говорил украинцу: "А что это у тебя свет есть и отопление? Присылай координаты, будем бомбить". Он чувствует свое превосходство, унижая украинца. Тот спросил зачем ему это, почему он радуется, когда умирают люди. А россиянин сказал: "Там нет людей, это нацисты",
– рассказала Волошина.
Вот Путин именно так и нашел себе оправдание, чтобы убивать мирное население Украины – якобы осуществляет борьбу против "укронацистов", о чем он не раз заявлял. Такую его "миссию" быстро подхватила часть российского общества.
Глава Кремля – исполнитель воли своего народа
Если Силы обороны Украины атакуют российские объекты ВПК, которые вовлечены в ведение войны, других военные цели, НПЗ, которые обеспечивают страну-агрессора деньгами, то Россия, как подчеркнула психолог, выбирает цели в виде родильных, жилых домов, чтобы нанести максимальные потери среди гражданского населения.
Они радуются смертям украинцев. Это то, что поддерживает путинский режим. Там не только Путин маньяк, но и другие, они хвастаются убийствами. Этого хочет не только Путин,
– подчеркнула Волошина.
По словам психолога, следует понимать, что заказчиком вчерашней массированной атаки по Украине, в результате которой есть погибшие, а среди них – дети, является не только глава Кремля и его маниакальная зацикленность на украинцах, но и российские граждане. Это, по убеждению Волошиной, тотальное явление, и Путин является исполнителем воли российского народа.
Что известно о последствиях атаки 24 марта?
На Харьковщине вражеский дрон попал в вагон электропоезда сообщением Слатино – Харьков. На месте погиб 61-летний пассажир. Острую реакцию на стресс получили машинист и его помощник.
- Из-за обстрела центра Ивано-Франковска погибли 2 человека: мужчина и его малолетняя дочь. Повреждены здания городского и областного родильных домов, а также почти 10 жилых зданий. Пострадало 4 человека, в частности 6-летний ребенок.
- На Запорожье российская армия направила "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате попадания дрона в жилой дом погиб 32-летний переселенец, еще 12 человек пострадали.
- В Полтаве погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Среди них – ребенок, она находится в реанимации. Повреждены многоэтажки, частные сектора, отель.
Во Львове из-за обстрела дронами пострадали 32 человека. У людей ранения ног, раны, ушибы. Из 27 человек, которые обратились в медицинские учреждения, на стационарном лечении находятся семь. Трое сейчас в тяжелом состоянии.