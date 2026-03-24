О трагических последствиях атаки сообщили в местной прокуратуре.
Что известно об ударе по поезду на Харьковщине?
Атака произошла около 5:20, тогда произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в электропоезд сообщением Слатино – Харьков.
Вагон поезда, ставший мишенью россиян, в тот момент находился на станции Слатино.
На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс,
– отметили в прокуратуре.
Там добавили, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. В то же время началось досудебное расследование дела, которое квалифицируют как военное преступление, повлекшее гибель человека.
К слову, оккупанты в последнее время существенно усилили обстрелы объектов железнодорожной инфраструктуры. Удары все чаще приходятся и на поезда. В частности, 14 марта дрон "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду в Сумской области, вызвав пожар.
Мониторинговые ресурсы также писали о возможных угрозах атак на железнодорожные вокзалы в Киеве и Львове. Эту информацию прокомментировали в Укрзализныце. Отметим и то, что компания изменила правила курсирования поездов во время воздушных тревог, поэтому в случае угроз обстрела не исключается эвакуация пассажиров из поездов.
Где фиксировались последствия ночной массированной атаки 24 марта?
Дроны терроризировали Киев и область, в регионе работали силы ПВО. Взрывы ночью гремели и в Прикарпатье, по данным медиа, громко было в Янтаре.
В результате атаки на Полтаву погибли два человека, еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших есть ребенок. В городе повреждена жилая застройка и гостиница.
Пострадала также Запорожская область – там один погибший человек и семь раненых. Разрушения получили шесть многоэтажных домов, два частных дома, торговый объект, нежилые сооружения и промышленный объект.