На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосила журналістка та психологиня Лариса Волошина, підкресливши, що очільник Кремля має маніакальні риси, не може насититися смертями й, попри складну ситуацію в економіці Росії, не хоче зупиняти війну, ба більше – його апетити до терору зростають.

Дивіться також Ця атака може бути першою спробою: авіаексперт сказав, до чого надалі варто готуватися

Як Путін виправдовує свій терор?

Як пояснила психологиня, у маніяків є постійна жага до вбивств. Це для них своєрідна насолода і вони намагаються виправдатися певною місією, чому вбивають. Кожен обирає для себе якесь пояснення.

У випадку з російським диктатором, як зауважила Волошина, обстрілів українських міст прагне не тільки він, а й самі росіяни. Про що свідчить одна з розмов, яку днями вона почула під час включень в YouTube між 30-річним українцем та росіянином 18 років.

От він сидів і казав українцю: "А що це в тебе світло є та опалення? Надсилай координати, будемо бомбити". Він відчуває свою зверхність, принижуючи українця. Той запитав навіщо йому це, чому він радіє, коли помирають люди. А росіянин сказав: "Там нема людей, то нацисти",

– розповіла Волошина.

Ось Путін саме так і знайшов собі виправдання, аби вбивати мирне населення України – буцімто здійснює боротьбу проти "укронацистів", про що він не раз заявляв. Таку його "місію" швидко підхопила частина російського суспільства.

Очільник Кремля – виконавець волі свого народу

Якщо Сили оборони України атакують російські об'єкти ВПК, які залучені до ведення війни, інших військові цілі, НПЗ, які забезпечують країну-агресорку грошима, то Росія, як підкреслила психологиня, обирає цілі у вигляді пологових, житлових будинків, аби завдати максимальних втрат серед цивільного населення.

Вони радіють смертям українців. Це те, що підтримує путінський режим. Там не тільки Путін маніяк, а й інші, вони хизуються вбивствами. Цього хоче не лише Путін,

– наголосила Волошина.

Зі слів психологині, слід розуміти, що замовником вчорашньої масованої атаки по Україні, внаслідок якої є загиблі, а серед них – діти, є не тільки очільник Кремля і його маніакальна зацикленість на українцях, а й російські громадяни. Це, за переконанням Волошиної, тотальне явище, і Путін є виконавцем волі російського народу.

Що відомо про наслідки атаки 24 березня?