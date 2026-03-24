Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що росіяни ще у 2025 році почали готуватись до того, аби атакувати Україну, використовуючи за добу 800 – 1000 безпілотників. Сьогодні атака була близькою до цієї цифри.

До чого варто готуватись Україні?

Костянтин Криволап підкреслив, що зараз головною метою Росії є атакувати Україну "Шахедами", щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Противник намагатиметься дешевими засобами ураження завдавати великої шкоди.

Для цього у противника вже є різні види дронів – від найпростіших "Шахедів", які літають від координати до координати, до "Шахедів", які, я думаю, дуже скоро будуть обладнані штучним інтелектом,

– сказав авіаційний експерт.

Він вважає, що посилення використання ворожих безпілотників може бути пов'язано з тим, що Україна нещодавно атакувала авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області.

Зверніть увагу! Росія 24 березня з десятої ранку по шосту вечора запустила по території України 556 безпілотників. Проте за добу відомо про майже 1000 ударних дронів. Мовиться про Shahed, "Гербера" та інші.

На заводі "Авіастар" окупанти виробляли літаки Іл-76. Така атака, ймовірно, серйозно вдарила по військових спроможностях противника.

Тому росіяни збільшуватимуть виробництво своїх "Шахедів" і нам треба бути до цього готовими. Треба розуміти, що 800 "Шахедів" на добу може стати реальністю. Сьогодні ця атака могла бути першою спробую росіян,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Він зазначив, що Україна має реагувати на ці загрози. На його думку, це можливо, адже на озброєнні в нашої держави з'являються все нові й нові дрони.

