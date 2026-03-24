Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что россияне еще в 2025 году начали готовиться к тому, чтобы атаковать Украину, используя за сутки 800 – 1000 беспилотников. Сегодня атака была близкой к этой цифре.

Смотрите также Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться

К чему стоит готовиться Украине?

Константин Криволап подчеркнул, что сейчас главной целью России является атаковать Украину "Шахедами", чтобы истощить нашу систему противовоздушной обороны. Противник будет пытаться дешевыми средствами поражения наносить большой ущерб.

Для этого у противника уже есть разные виды дронов – от простейших "Шахедов", которые летают от координаты к координате, до "Шахедов", которые, я думаю, очень скоро будут оборудованы искусственным интеллектом,

– сказал авиационный эксперт.

Он считает, что усиление использования вражеских беспилотников может быть связано с тем, что Украина недавно атаковала авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области.

Обратите внимание! Россия 24 марта с десяти утра по шесть вечера запустила по территории Украины 556 беспилотников. Однако за сутки известно о почти 1000 ударных дронов. Говорится о Shahed, "Гербера" и другие.

На заводе "Авиастар" оккупанты производили самолеты Ил-76. Такая атака, вероятно, серьезно ударила по военным возможностям противника.

Поэтому россияне будут увеличивать производство своих "Шахедов" и нам надо быть к этому готовыми. Надо понимать, что 800 "Шахедов" в сутки может стать реальностью. Сегодня эта атака могла быть первой попыткой россиян,

– подчеркнул Константин Криволап.

Он отметил, что Украина должна реагировать на эти угрозы. По его мнению, это возможно, ведь на вооружении у нашего государства появляются все новые и новые дроны.

Какие города пострадали в результате атаки 24 марта?