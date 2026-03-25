У гімназії, де навчалась загибла дівчина вшанували її та батька. Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Ланчинської гімназії.

Дивіться також Відомі імена нацгвардійця та його доньки, яких Росія вбила у Франківську

Що відомо про обставини загибелі дівчини та її батька?

24 березня російські війська завдали дронового удару по Івано-Франківську. За попередніми даними, ціллю була адміністративна будівля, однак безпілотник влучив у пологовий будинок. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення, серед них дитина. Жертвами ворожого удару стали нацгвардієць Володимир Шкрумеляк та його 15-річна донька Анелія Шкрумеляк.

У Ланчинській гімназії повідомили, що загибла дівчина була їхньою випускницею. Колектив закладу висловив співчуття родині та близьким. За наявною інформацією, батько й донька поверталися з пологового будинку, де провідували матір і новонароджену дитину. Зазначається, що Володимир Шкрумеляк нещодавно знову став батьком.



Анелія Шкрумеляк, яка загинула внаслідок атаки на пологовий будинок в Івано-Франківську

Що відомо про наслідки російської атаки в інших містах України?