У гімназії, де навчалась загибла дівчина вшанували її та батька. Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Ланчинської гімназії.
Дивіться також Відомі імена нацгвардійця та його доньки, яких Росія вбила у Франківську
Що відомо про обставини загибелі дівчини та її батька?
24 березня російські війська завдали дронового удару по Івано-Франківську. За попередніми даними, ціллю була адміністративна будівля, однак безпілотник влучив у пологовий будинок. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення, серед них дитина. Жертвами ворожого удару стали нацгвардієць Володимир Шкрумеляк та його 15-річна донька Анелія Шкрумеляк.
У Ланчинській гімназії повідомили, що загибла дівчина була їхньою випускницею. Колектив закладу висловив співчуття родині та близьким. За наявною інформацією, батько й донька поверталися з пологового будинку, де провідували матір і новонароджену дитину. Зазначається, що Володимир Шкрумеляк нещодавно знову став батьком.
Анелія Шкрумеляк, яка загинула внаслідок атаки на пологовий будинок в Івано-Франківську
Що відомо про наслідки російської атаки в інших містах України?
Удень 24 березня російські війська атакували центральну частину Львова ударними безпілотниками, через що поранено понад 30 осіб. Одна з постраждалих, 51-річна жінка, зазнала мінно-вибухової травми нижніх кінцівок і перебуває у свідомості.
Через ворожу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури на Тернопільщині та Хмельниччині фіксували перебої зі світлом. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Полтаві вночі 24 березня відбулися атаки російськими балістичними ракетами та безпілотниками. Вони спричинили пошкодження житлових будинків і готелю та виникнення пожеж. Відомо, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Під атакою також перебувало Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, його дружина госпіталізована. У місті пошкоджено кілька будівель, зокрема багатоквартирні будинки, магазин та автозаправка.