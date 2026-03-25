В гимназии, где училась погибшая девушка, почтили ее и отца. Об этом сообщили на фейсбук-странице Ланчинской гимназии.

Что известно об обстоятельствах гибели девушки и ее отца?

24 марта российские войска нанесли дроновой удар по Ивано-Франковску. По предварительным данным, целью было административное здание, однако беспилотник попал в роддом. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них ребенок. Жертвами вражеского удара стали нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его 15-летняя дочь Анелия Шкрумеляк.

В Ланчинской гимназии сообщили, что погибшая девушка была их выпускницей. Коллектив заведения выразил соболезнования семье и близким. По имеющейся информации, отец и дочь возвращались из роддома, где навещали мать и новорожденного ребенка. Отмечается, что Владимир Шкрумеляк недавно снова стал отцом.



Анелия Шкрумеляк, которая погибла в результате атаки на роддом в Ивано-Франковске

