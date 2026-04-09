Что известно об обстреле "Новой почты" в Запорожье 9 апреля?
Отделение атаковал дрон "Герань-2", сообщили в "Новой почте".
Обошлось без пострадавших среди работников, ведь ночью отделение не работало и было закрыто. Однако более 150 посылок уничтожены огнем.
Компания уже связывается с клиентами, чьи отправления находились в этом отделении. По предварительным оценкам, общая сумма компенсаций составит около 300 тысяч гривен.
Вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы мы и в дальнейшем могли предоставлять услуги быстрой доставки,
– пишут в "Новой почте".
Россия нанесла смертельный удар по Запорожью: что известно?
Российская армия в течение ночи 9 апреля нанесла ряд ударов по Запорожской области, применив ударные беспилотники, управляемые авиабомбы и ракеты. Вследствие этого в регионе есть повреждения.
Также пострадало гражданское население. Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Согласно обнародованной информации, россияне нанесли не менее 8 ударов по региону. В поселке Балабино повреждены частные дома. В общем погиб один человек, еще четыре человека получили ранения из-за атаки.
Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району. Из-за атаки в Балабино разрушены несколько частных домов,
– написал он.
Сколько средств потеряла "Новая почта" после атак России?
На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.
Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,
– отмечают в компании.
Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.
В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов:
- В целом в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен,
- Вместе с этим, мы всегда компенсируем клиентам стоимость поврежденных или уничтоженных отправлений: за 9 месяцев этого года сумма компенсаций достигла 37 миллионов гривен, а с начала полномасштабной войны – 135 миллионов гривен.