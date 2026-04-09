К сожалению, также пострадало гражданское население. Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Что известно о вражеской атаке?
Ориентировочно в 01:06 объявили воздушную тревогу по всей территории области из-за угрозы применения ударных беспилотников. Хотя впоследствии объявили отбой, однако впоследствии об опасности предупредили еще по меньшей мере несколько раз.
Угрозу объявляли, в частности, и из-за активности вражеской тактической авиации и угрозу применения управляемых авиационных бомб, а также ракет. Уже около 05:47 в области прозвучала серия взрывов. Враг атаковал Запорожский район.
Согласно обнародованной информации, россияне нанесли по меньшей мере 8 ударов по региону. В поселке Балабино повреждены частные дома. В общем погиб один человек, еще четыре человека получили ранения из-за атаки.
Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району. Из-за атаки в Балабино разрушены несколько частных домов,
– написал он.
В частности, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, ее госпитализировали в стабпункт. В ГСЧС уточнили, по одному адресу возник пожар, однако его оперативно ликвидировали, на местах работают все экстренные службы.
Где было громко раньше?
В течение ночи россияне запустили по Украине 119 ударных дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили или ликвидировали по меньшей мере 99 воздушных средств. Несмотря на это, к сожалению, произошло попадание 16 БпЛА на 11 локациях.
В Одесской области в результате российской атаки произошло повреждение на территории объекта критической инфраструктуры. Информация о погибших или пострадавших из-за российских ударов пока не поступала.
Накануне 8 апреля в Полтаве и пригороде были слышны взрывы. Вызовов в экстренные службы из-за взрывов не поступало. По предварительной информации, в регионе тогда работали силы противовоздушной обороны.